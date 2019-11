Le zéro artificialisation nette passe mal chez les élus

Congrès des maires 2019

Publié le 19/11/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : Dossiers d'actualité, France

L'atelier du congrès des maires consacré à l'urbanisme après la loi Elan a été l'occasion pour les élus d'exprimer leur perplexité - voire leur colère- face au principe du zéro artificialisation nette.

Comment se développer quand on ne peut plus consommer de foncier ? L’atelier du congrès des maires consacré à l’urbanisme après la loi Elan, le 19 novembre, a été l’occasion pour les élus d’exprimer leur perplexité face à cet objectif, posé non par la loi Elan, mais par l’instruction du 29 juillet 2019.

Elle prévoit « dans un premier temps d’infléchir la consommation – foncière – , puis de la stopper par un usage sobre de l’espace et par des actions de type compensatoire ». Souci pour les élus, les préfets se sont immédiatement saisis de l’instruction, et de nombreux projets ou révisions de plan local d’urbanisme ont reçu des avis défavorables de leur part ces dernières semaines.

Plus de souplesse

Pierre ...