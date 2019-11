Infrastructures

Pont de Mirepoix-sur-Tarn : les pistes étudiées et celles hors de cause

Publié le 19/11/2019 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, Régions

Webduc

L'entretien qu'a accordé à La Gazette Bertrand Looses, directeur général des services du département de Haute-Garonne permet d'en savoir plus sur les raisons de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, le lundi 18 novembre. Il évoque notamment les conditions de suivi de cet ouvrage d'art très particulier et les causes plausibles de cet accident.