La déclaration sociale nominative arrive dans la fonction publique territoriale

Publié le 27/11/2019 • Par Aurélia Descamps • dans : France, Toute l'actu RH

Avec la nouvelle déclaration, les employeurs transmettront des données sur la rémunération des agents à plusieurs organismes à la fois. www.plainpicture.com

Les collectivités doivent s’approprier la déclaration sociale nominative d’ici à 2022. Et dès 2020 pour les plus grandes. Le temps à y consacrer les premiers mois ne doit pas être sous-estimé, pas plus que la préparation.

