Accueil

Actualité

Actualité Régions

Régions Innovations et Territoires

Innovations et Territoires Réchauffement climatique : ça se passe aussi sous terre

Sols

Réchauffement climatique : ça se passe aussi sous terre

Publié le 25/11/2019 • Par Olivier Descamps • dans : Innovations et Territoires, Régions

D.R.

Le sol peut, selon l’usage que l’on en fait, séquestrer des gaz à effet de serre ou en déstocker et aggraver l’emballement climatique. Chargées des politiques climatiques territoriales, les collectivités doivent convaincre les agriculteurs, aménageurs et propriétaires forestiers de changer de pratiques. Le plan climat-air-énergie territorial est l’outil le plus pertinent pour définir les enjeux locaux. Les documents d’urbanisme permettent quant à eux d’agir plus directement.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Espaces verts - milieux naturels