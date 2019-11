Le dispositif des Territoires d’industrie, une mécanique pas encore bien huilée

Accueil

Publié le 29/11/2019 • Par Louis Gohin • dans : France

zapp2photo / AdobeStock

Le tissu économique souffre des effets de la désindustrialisation. Plus de 2,3 millions de Français sont au chômage et, malgré cela, les entreprises peinent à recruter. Dans le cadre des « Territoires d’industrie », intercos et régions gèrent l’environnement des entreprises, la qualification, les échanges difficiles avec l’Etat… Les élus locaux peuvent soumettre aux opérateurs de l’Etat des projets en binômes avec des chefs d’entreprise, sous la coordination des régions.

Emploi

Etat et collectivités locales