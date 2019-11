Accueil

« Le mouvement des gilets jaunes est le symptôme d’une défiance générale envers les institutions »

Publié le 22/11/2019 • Par La Rédaction • dans : France

Le 17 novembre 2018, 287 000 gilets jaunes manifestaient pour la première fois. Un an plus tard, leur impact sur la vie politique française reste prégnant estime le sociologue et professeur de science politique à l’université Paris-VIII Laurent Jeanpierre, auteur d' "In Girum, les leçons politiques des ronds-points". Et l'universitaire de s’interroger sur le rapport du mouvement aux élus locaux...

