Le numérique, « une violence sociale extraordinaire » pour une partie de la population, estime Cédric O

Publié le 19/11/2019

La lutte contre l’exclusion numérique est un immense défi pour les pouvoirs publics, et pour l’Etat au premier chef. C’est en substance le message porté par Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique, lors de son intervention en ouverture du Forum Société numérique organisé par la Gazette de communes le 14 novembre.

Avec 20 % de Français qui se disent mal à l’aise avec les outils numériques, une personne sur six qui n’utilise pas Internet, et plus d’un usager sur trois qui manque de compétences numériques de base, ce qui peut rendre l’accès aux services publics dématérialisés périlleux (1), on mesure l’énorme défi posé aux pouvoirs publics, lancés dans une dématérialisation accélérée de l’ensemble des services publics.

La Gazette en avait fait le fil rouge de son Forum Société numérique, organisé le 14 novembre à Paris. Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique, en a également fait le constat en ouvrant les débats de cette journée. De manière globale, a-t-il commencé, « le numérique vient percuter la manière dont la puissance publique exerce son pouvoir et son lien au citoyen. Il vient poser des questions sur la capacité technologique de l’Etat ».

La puissance publique contestée

Plus grave, pour le secrétaire d’Etat, « est-ce que l’Etat est capable, dans un monde d’algorithmes, de continuer à assurer à ses citoyens que

