Lutte contre les déserts médicaux : les infirmières en pratique avancée arrivent « en ville »

Santé

Publié le 22/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L’assurance-maladie et deux syndicats représentatifs des infirmières libérales ont signé le 4 novembre un accord qui organise et rémunère l’exercice libéral des infirmières en pratique avancée. Elles viendront bientôt en renfort des médecins.

Les infirmières de pratique avancée (IPA), souvent baptisées « superinfirmières » vont pouvoir venir en renfort des médecins de ville après leurs deux ans d’études supplémentaires (Bac+5). En effet, l’assurance maladie et deux syndicats infirmiers libéraux ont signé le 4 novembre l’avenant n°7 à la convention infirmière qui organise l’exercice libéral de ce nouveau métier et l’équilibre vis-à-vis des 123 000 infirmières et infirmiers libéraux qui exercent en France.

Attendues de pied ferme

Les infirmières de pratique avancée libérales (Ipal) sont attendues de pied ferme dans les déserts médicaux… Elles doivent contribuer à :

améliorer l’accès aux soins notamment dans les territoires sous denses en médecins ;

améliorer la qualité des parcours des patients grâce à une coordination ...

