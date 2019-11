Accueil

Actualité

Actualité France

France Santé mentale : les conseils locaux à la croisée de la territorialisation

Santé

Santé mentale : les conseils locaux à la croisée de la territorialisation

Publié le 19/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Sangoiri / Fotolia

Leur approche locale et participative séduit de plus en plus les maires et les Conseils locaux de santé mentale ont le vent en poupe. Leurs promoteurs demandent à l’Etat d’assurer leur développement en veillant à une bonne cohérence territoriale avec les futurs projets territoriaux de santé mentale.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Santé