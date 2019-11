Accueil

Un pas vers un financement mixte du secteur du handicap

Publié le 22/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le projet de réforme Serafin-PH de l’offre médico-sociale dans le champ du handicap vient de franchir un cap vers la définition d’un modèle de financement mixte à la personne et à l’établissement. 11 250 établissements, près de 500 000 enfants et adultes en situation de handicap et 318 000 professionnels sont concernés.

