PLF 2020 : des pistes d’amélioration pour les classes préparatoires intégrées

Fonction publique

Publié le 18/11/2019 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Rapporteure pour avis pour la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2020, Émilie Chalas fait toute une série de propositions pour renforcer l’efficacité des classes préparatoires intégrées aux écoles du service public.

Si les classes préparatoires intégrées (CPI) aux écoles du service public obtiennent globalement de bons résultats – au regard de la réussite de leurs élèves aux concours administratifs – elles pourraient être rendues plus efficaces. C’est en substance ce qui ressort de l’avis rendu par la députée (LREM) Émilie Chalas, le 10 octobre dernier, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.

Dédiées à la préparation des concours externes de la fonction publique, les CPI ont « pour vocation d’apporter un soutien pédagogique renforcé ainsi qu’un accompagnement particulier, notamment grâce à un tuteur, une aide financière et des facilités d’hébergement (dans la mesure du possible) à des étudiants ou des demandeurs d’emploi, disposant des capacités et de la motivation ...

