Comment lutter au quotidien contre la précarité énergétique ?

Publié le 18/11/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

La lutte contre la précarité énergétique est un devoir quotidien qui mobilise 300 experts solidarité du groupe EDF. Ils œuvrent, aux côtés des collectivités et partenaires sociaux, pour aider les foyers les plus démunis à trouver des solutions financières et techniques, afin de réduire leur facture énergétique. Une mission de service public qui a séduit Sandrine Bournazeaud, correspondante solidarité sur le territoire limousin. Témoignage.