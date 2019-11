Prolongation d’une expérimentation de filtrage des véhicules de transport de marchandises

Sécurité routière

Publié le 18/11/2019

Un arrêté du 8 novembre 2019 porte de quatre à cinq ans la durée de l’expérimentation d’un dispositif de signalisation dynamique de filtrage et de fermeture de l’accès à l’autoroute A 89 au niveau du l’échangeur autoroutier de Combronde (Puy-de-Dôme).

Ce dispositif est composé de l’affichage dynamique des symboles des signaux de prescription sur les panneaux de direction, de biseaux de rabattement manuel implantés en accotement sur les voies de décélération conduisant aux bretelles de bifurcation vers l’autoroute A 89 et d’un dispositif de type « barrière filet ».

L’objet de ce dispositif de signalisation expérimental est d’améliorer la gestion des flux au droit de l’échangeur de l’autoroute A 71 vers l’autoroute A 89, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de mesures opérationnelles du plan intempéries du Massif Central (PIMAC), en limitant l’intervention et le maintien des forces de l’ordre et des personnels autoroutiers tout en améliorant l’information de prescription catégorielle (poids-lourd ou tout véhicule) et en neutralisant plus efficacement l’accès aux bretelles de la bifurcation.

