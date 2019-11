« Mener des projets d’agriculture urbaine requiert une présence forte sur le terrain »

Pendant trois ans, jusqu’en septembre 2019, Lisa Bertrand a été chargée du développement de l’agriculture urbaine à la ville de Gennevilliers, précurseur sur le sujet.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Par Mélanie Collé (Exp’Au/AgroParisTech Innovation)

Cet article fait suite au dossier Stratégique agriculture urbaine.

À quel service étiez-vous rattachée et quelles étaient vos missions ?

J’occupais un poste de chargée du développement de l’agriculture urbaine rattaché directement au directeur de l’environnement. Le travail collaboratif avec les autres services de la collectivité se faisait non seulement au sein de notre direction avec les services espaces verts et propreté, mais aussi externes : les antennes de quartier, le CCAS, etc.

Quelles sont les compétences nécessaires pour développer l’agriculture urbaine ?

Le ...