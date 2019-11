Trophées de l’opendata pour les territoires 2019 : les huit lauréats

Données ouvertes

Publié le 18/11/2019 • Par Romain Mazon • dans : France

Les 4èmes Trophées open data pour les territoires ont été remis le 14 novembre. Organisés par La Gazette et Open Data France, en partenariat avec Abylon Véolia et avec le soutien du GFII (Groupement français des industriels de l’information), ils ont récompensé huit lauréats, collectivités et citoyen.

L’ouverture des données publiques, obligatoire pour les collectivités (1) depuis la loi pour une République numérique de 2016, effective depuis le 7 octobre 2018, n’est pas un long fleuve tranquille.

Publier des données n’est pas une mince affaire dans bon nombre de collectivités ; publier des données de qualité (2) constitue un cap supplémentaire. Ce furent schématiquement les deux premières étapes du mouvement d’ouverture des données publiques. Sont venus ensuite des attentes en matière d’usages de ces données, pour les besoins des citoyens ou entreprises, ou même pour des besoins internes, sans parler de leur contribution indispensable aux projets de villes intelligentes.

C’est ce parcours qu’accompagnent depuis 4 ans les Trophées de l’opendata pour les territoires, organisés par la Gazette avec l’association Open Data France.

Et c’est aussi cette évolution que distingue cette nouvelle édition, en récompensant des initiatives qui dépassent la publication pour se concentrer sur la généralisation du processus (pour ne pas parler d’industrialisation), ou qui se concentrent sur les usages et innovations permis par cette mise à disposition.

Huit catégories, huit lauréats

Le « Prix de l’Animation locale» est attribué au conseil régional d’Occitanie pour son projet Open Data en Occitanie. Le jury récompense là un vaste projet d’accompagnement des collectivités locales de la région dans l’ouverture de leurs données en proposant des partenariats fondés sur le principe de subsidiarité. Des portails en marque blanche sont offerts aux départements ou EPCI volontaires, et des formations et groupes de travail sont proposés.

Le « Prix de l’Innovation » est remis à la CA Communauté Paris-Saclay, pour l’ensemble des projets d’open data qu’elle impulse et en particulier pour son Observatoire Economique et Fiscal. Avec ce projet d’observatoire, la Communauté Paris-Saclay veut « passer de la démarche actuelle d’observatoire économique statique à une démarche d’intelligence territoriale : un observatoire économique qui regroupe et traite l’ensemble des données disponibles en statique et en temps réel sur les entreprises et zones d’activité du territoire. Pour construire cet observatoire, la CA Paris Saclay s’est en outre engagée dans une démarche d’open innovation, et de réplicabilité, pour d’autres collectivités.

Le « Prix de la Stratégie» a pour lauréat l’Agglomération de la Roche-sur-Yon, pour son projet d’« Ouverture des Données Publiques ». Après la signature d’une convention avec La Région prévoyant la mise à disposition du portail data.larochesuryon.fr et la possibilité de conventionner librement avec ses communes pour leur permettre d’y publier leurs données, l’objectif de l’agglomération est d’offrir aux communes un accompagnement local à la publication de leurs données ouverte. Sa démarche comprend également la publication de l’ensemble des données du socle commun des données locales.

Pour la catégorie « Réutilisation des données», le trophée va au GIP Territoires Numériques BFC, pour le projet « Focus Marches ». Ce projet part d’un double constat : « les directions de la commande publique, les DGS et les élus ne disposent pas toujours de tableaux de bord de la dépense publique (vue entreprises, organismes publics, sectoriels…) pour les aider au pilotage des politiques publiques d’achats d’une part, et les entreprises ont peu de visibilité globale sur l’achat dans leurs territoires. Par ailleurs, les représentations graphiques publiées sont très souvent standards, issues de logiciels qui traitent de façon similaire n’importe quelle donnée ». Le projet consiste donc à fournir un outil d’analyse simple et utile pour les non experts de la commande publique (entreprises, journalistes…) comme pour les directions de la commande publique.

Le « Prix de la Transparence citoyenne» est attribué à la communes de Saint-Paul-lès-Dax, pour le projet « SPLIC, l’ouverture des données par la création d’un bien commun numérique». SPLIC vise à donner un sens à la démarche d’ouverture des données publiques de la ville de Saint-Paul-lès-Dax en constituant un véritable bien commun numérique et partagé avec les acteurs du territoire, basé sur des produits et des plates-formes du monde libre, l’utilisation de standards ouverts, et une navigation cartographique.

La catégorie « Amélioration des process internes» a pour lauréat la ville d’Issy-les-Moulineaux, pour son « Tableau de bord et visualisation en open data de la Ville d’Issy-Les-Moulineaux ». Déjà engagée de longue date dans l’opendata, la ville a impulsé le projet de réalisation de tableaux de bord et visualisations en open data avec pour objectif de couvrir la totalité des services au 1er trimestre 2020 (20 services et 1 visualisation-clé par service). En 2019, la phase 1 du projet a permis de publier 7 visualisations.

Le « Prix de l’Implication Citoyenne » est attribué au projet « Grenoble Civic Lab », porté par Grenoble et la SCOP La Turbine, réunis au sein du collectif « Vous reprendrez bien un peu de DATA ». En fait, ce projet est le résultat de la fusion de deux initiatives, qui se rencontrent autour d’une dynamique de territoire. Des agents des collectivités territoriales mobilisés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour relever le défi de I’ouverture des données et des étudiants qui travaillent à la création d’un web documentaire : DATAVILLE, le web-documentaire sur l’opendata.

Dernier trophée, le « Prix du Jury », revient à une candidature particulière, celle d’un citoyen, militant actif bien connu de l’opendata, Christian Quest, pour son projet « Opendata archives », qui couvre un angle mort – jusque-là – de l’ouverture des données publiques. L’objectif d’opendatarchives est d’assurer un archivage et une historisation des données opendata disponibles en France ainsi que leurs métadonnées. L’archive ainsi constituée s’inscrit dans une structure harmonisée, qui ne dépend pas du portail de publication d’origine pour faciliter l’exploration. « Le projet a été initié suite à plusieurs demandes et recherches concernant des données publiées en opendata mais qui n’étaient plus disponibles au téléchargement ou devenues introuvables », précise Christian Quest.

Enfin, le jury a attribué une mention « encouragements » pour un projet qui manquait encore d’aboutissement pour être récompensé d’un trophée, mais dont la démarche est prometteuse et doit être poursuivie. Cette mention revient la ville d’Avignon pour son projet « Ouverture des données publiques ».

Les membres du jury des 4èmes Trophées Open data des territoires Jean-Marie Bourgogne, délégué général d’Opendata France

Armelle Gilliard, enseignante et consultante « La Reine Merlin »

Michael Bideault, directeur de projets, Ville Internet

Frédéric Avila, PDG Abylon Véolia

Denis Berthault, président du GFII (Groupement français des industriels de l’information)

Romain Mazon, rédacteur en chef, la Gazette des communes

Cet article est en relation avec les dossiers