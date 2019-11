Sécurité

Optimiser la surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires : l’emploi des « papys et mamies trafic »

Publié le 15/11/2019 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Afin d’optimiser la surveillance des entrées et sorties des établissements scolaires communaux et de renforcer l’effectif du service de la police municipale, les maires peuvent solliciter la collaboration d’agents chargés d’assurer la surveillance des entrées et sorties des écoles et des collèges. Ces personnels, appelés communément « papys et ou mamies trafic », sont souvent placés sous l’autorité administrative du directeur et (ou) chef de la police municipale.

