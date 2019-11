PLU et énergie

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Le thème de l’énergie a toute sa place dans les documents d’urbanisme et plus particulièrement dans les plans locaux d’urbanisme. Le changement climatique et la nécessaire adaptation qui en découle, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la lutte contre les gaz à effet de serre, etc., ont convaincu le législateur que le PLU, en tant que document d’encadrement des constructions, doit jouer un rôle essentiel en faveur de la transition énergétique.

