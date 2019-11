Label ELoGE : la bonne gouvernance des collectivités à l’honneur

Label

Publié le 15/11/2019 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Le syndicat national des DG de collectivités et le Centre national de la fonction publique territoriale déploient en France ELoGE, un label européen d'excellence en matière de gouvernance.

Créé voilà deux ans, sous l’égide du Conseil de l’Europe, le label ELoGE (European Label of Governance Excellence) récompense les collectivités territoriales les plus transparentes, responsables, réactives et qualitatives, en matière de service rendu à leurs citoyens.

L’évaluation s’appuie sur les douze principes européens de bonne gouvernance démocratique, formulés par le Conseil de l’Europe, qui compte par exemple un comportement éthique, de l’efficacité et de l’efficience, des innovations et une ouverture d’esprit face au changement, une gestion financière saine, une durabilité et des orientations à long terme, etc.

Conditions d’obtention

Pour obtenir cette distinction, les collectivités locales sont évaluées via une grille d’estimation de leurs actions, d’un questionnaire adressé ...