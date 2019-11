Accueil

Des masters en économie de l’environnement pour épauler les élus

Publié le 25/11/2019 • Par Louis Gohin • dans : France, Toute l'actu RH

D.R.

Pour agir en connaissance de cause, les élus peuvent s’appuyer sur ces techniciens généralistes formés dans plusieurs universités françaises. Leur double maîtrise des enjeux institutionnels et opérationnels leur permet de collaborer avec les ingénieurs sur les projets liés à l’environnement et d’interagir avec les partenaires privés de la collectivité.

