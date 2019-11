Accueil

Actualité

Actualité France

France La co-construction des politiques publiques, un nouvel impératif pour les DG de collectivités

Management

La co-construction des politiques publiques, un nouvel impératif pour les DG de collectivités

Publié le 15/11/2019 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

natali_mis / Adobe Stock

Qu’ils le veuillent ou non, les DGS des collectivités, et plus largement tous les décideurs publics locaux sont désormais confrontés à une forte demande, des citoyens mais aussi des agents, à être inclus dans la construction des politiques publiques. Le sujet a irrigué plusieurs temps forts de Territorialis, les assises du SNDGCT, à Arras.