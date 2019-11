Accueil

Protection de l'enfance

Le conseil national de la protection de l’enfance sur la sellette

Publié le 15/11/2019 • Par Emeline Le Naour • dans : France

George Hodan / Public domain

Le mandat des membres du Conseil national de la protection de l’enfance n’a été renouvelé que pour un an contre les trois prévus par les textes. Le poste de vice-présidente supprimé, celui de la secrétaire générale également. L’instance, créée en 2016 et rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé, est-elle menacée de disparition ?

