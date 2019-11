Couverture numérique : le « bon débit » ne doit pas être un palliatif durable

Aménagement numérique

Publié le 14/11/2019 • Par Romain Mazon • dans : France

Les prises « fibres optiques » se construisent au rythme inédit de 4 millions par an. Le gouvernement a rouvert le guichet de financement des réseaux à très haut débit publics (Rip), doté pour l'instant de 140 millions d'euros. Mais, sur le terrain, les élus s'inquiètent, car les fonds sont insuffisants, et les inégalités territoriales persistantes. Un colloque au Sénat faisait le point le 13 novembre.

Les défis du très haut débit pour tous en 2022 et du 100% fibre en 2025 seront-ils tenus ? Préoccupation constante des élus, cette question est une « condition sine qua non de la survie de nos territoires », selon Patrick Chaize, sénateur (LR) de l’Ain et vice-président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui organisait un colloque sur ce thème le 13 novembre.

Certes, la mobilisation atteint un niveau sans précédent : l’industrie télécom consacre désormais à la fibre optique 10 milliards d’euros par an, soit un quart de ses investissements. Et, si 4 millions de prises seront construites cette année (ou 16000 logements raccordables par jour), il est vraisemblable que ce sera

