Les secrétaires de mairie au bout du rouleau

Métiers

Publié le 14/11/2019 • Par Pablo Aiquel • dans : A la une, France

Souvent présentés comme les binômes des maires ruraux, les secrétaires de mairie ont également le blues. Les syndicats qui les regroupaient sont en déliquescence et dissous les uns après les autres.

Il fut un temps où les mairies avaient leurs quartiers dans le bâtiment de l’école du village. Et où l’instituteur, figure pagnolienne qui enseignait la lecture et l’écriture, représentait l’éducateur aux valeurs républicaines, notamment la laïcité, face au prêtre, garant de la religion et de la morale. Mais l’instituteur était aussi celui qui connaissait la loi et, très souvent, il officiait également comme secrétaire de mairie. « C’était le notable du village qui remettait le maire sur les rails quand il allait réaliser des abus ou ne pas respecter les règles », relate Marcel Coevoet, président du Syndicat de secrétaires de mairie instituteurs. A cette époque, il y a eu jusque 20 000 à 25 000 secrétaires de mairie instituteurs. Aujourd’hui, il ne reste plus que 43 actifs proches de la ...

