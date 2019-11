Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 9 au 15 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Médicaments – L’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié cette semaine un rapport inédit consacré aux risques des résidus pharmaceutiques dans les eaux. Citée par France Culture, cette étude souligne la croissance exponentielle des produits pharmaceutiques et le fait qu’ils polluent à tous les niveaux : de la fabrication du médicament à son statut de déchet en passant par sa distribution. Selon le rapport, les substances (utilisées pour la santé animale ou humaine) se retrouvent en forte quantité dans les eaux car les stations d’épuration classiques ne sont pas conçues pour les éliminer complètement. Les chercheurs alertent également sur le fait qu’il n’y ait pas suffisamment d’actions menées pour préserver les sols, les réserves d’eau et les écosystèmes de ces résidus.

En voiture ! – En se basant sur les critères d’embouteillages, de la qualité des routes, de la pollution ou des coûts de l’essence et du stationnement, l’entreprise Mister Auto a publié un classement mondial des plus grandes villes où il fait bon conduire. Capital a fait un focus sur les agglomérations françaises concernées pour souligner que Toulouse, la première d’entre elles, ne figure qu’au 33e rang (sur 100). Puis viennent Nice (41e), Bordeaux (47e), Lyon (56e), Marseille, (64e) et Paris (71e). Toulouse tire ainsi son épingle du jeu en raison du faible nombre d’embouteillages, tandis que Paris souffre de ses embouteillages et des violences routières. En règle générale, la France est louée pour la qualité de ses routes.

Loi en vigueur – Neutralité carbone en 2050, baisse de 40% de la consommation d’énergie fossile d’ici 2030, réduction de 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2035… Comme le rappelle Actu Environnement, la loi énergie et climat, qui fixe tous ces objectifs, a été publiée au journal officiel le 9 novembre après validation par le conseil constitutionnel [lire aussi notre article]. L’article rappelle également que, à partir de 2023, le Parlement examinera la programmation pluriannuelle de l’énergie qui, jusque-là, était établie par décret. Elle est désormais inscrite dans la loi.

Hydrogène vert – Alors que l’un des enjeux du déploiement de l’hydrogène est de le produire à partir d’énergies 100% renouvelables, les entreprises Air Liquide et Engie ont annoncé la signature d’un accord avec l’agglomération Durance, Luberon, Verdon (DVLA). Comme le signale Les Echos investir, celui-ci, baptisé HyGreen Provence, prévoit de produire, de stocker et de distribuer de l’hydrogène vert à l’horizon 2027. Le projet s’appuie sur la production de 1300 GWh d’électricité solaire et sur la production par électrolyse de l’eau d’hydrogène à une échelle industrielle. Le territoire retenu (25 communes) bénéficierait d’atouts importants : un ensoleillement très favorable et la présence d’un site de stockage en cavité saline pouvant accueillir la production d’hydrogène.

Bol d’air – Souffrant de pollution chronique, la Vallée de l’Arve (Haute-Savoie) va se doter d’un observatoire citoyen de mesure de la qualité de l’air. Comme l’explique 20 Minutes, le projet, porté par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, impliquera des élèves de première Sti2D. En utilisant des microcapteurs nouvelle génération, ces derniers devront réfléchir au meilleur endroit pour les placer, avant de les assembler et de les tester. L’expérience débutera en 2020.

Stop – Selon une information du magazine Challenges, une association de victimes d’accidents de trottinettes a déposé un référé auprès du Conseil d’Etat pour faire annuler le décret fixant les règles de circulation des trottinettes sur la voie publique. L’association reproche notamment à ce décret d’autoriser « tout ce qui était déjà permis avant » la publication de celui-ci.

Prendre la route – Le département de l’Hérault a lancé trois chantiers écologiques innovants sur ses routes. Comme le rapporte Le Midi Libre, une d’entre elle permettra de chauffer des bâtiments, une autre ne s’éclairera qu’à l’approche d’un véhicule et la troisième est composée d’un revêtement végétal.

Et aussi…

En 2020, Météo France pourra s’appuyer sur un nouveau supercalculateur qui lui permettra d’affiner ses prévisions météorologiques et de mieux analyser le climat [communiqué] ;

Un consortium porté par Engie et Suez développera le territoire intelligent sur Angers Loire métropole [lire aussi notre article] ;

Le domaine skiable de Serre-Chevalier poursuit un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables [Enerzine].