Grève des sapeurs-pompiers : les négociations dans l’impasse

Sécurité civile

Publié le 14/11/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Une réunion ministérielle s’est tenu ce jeudi 14 novembre place Beauvau pour trouver une issue à la crise que traverse le monde des sapeurs-pompiers, en grève depuis le début de l’été. Il a principalement été question de la prime de feu, dont les professionnels attendent une revalorisation. Mais le ministère et les financeurs continuent de se renvoyer la balle.

Après une première réunion satisfaisante au sujet des retraites la semaine dernière, l’ambiance était tout autre place Beauvau ce jeudi 14 novembre. L’intersyndicale de sapeurs-pompiers (CGT, FASPP-PATS, FO-SIS, UNSA-SDIS, SPASDIS-CFTC, Avenir Secours, CGE-CGC) en grève depuis plus de quatre mois était de retour à Paris pour une rencontre au ministère de l’Intérieur, l’un des trois rendez-vous annoncés à l’issu de la manifestation nationale du 14 octobre. Autour de la table, le ministre, Christophe Castaner, et les financeurs, représentés par Dominique Bussereau pour l’Assemblée des départements de France, et Oliver Pavy pour l’Association des maires de France. Mais cette réunion, très attendue par les syndicats, n’a pas été à la hauteur de leurs espérances.

Pour rappel, les revendications ...

