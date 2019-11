Accueil

Actualité

Actualité France

France Les startup à la conquête du secteur public

Innovation publique

Les startup à la conquête du secteur public

Publié le 14/11/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

everythingpossible - Fotolia.com

A l’occasion du GovTech Summit qui se déroule jeudi 14 novembre à Paris, le fonds d’investissement anglais Public présente une étude, inédite en France, pour préciser les contours des Govtech et formuler un certain nombre de recommandations pour qu’acteurs privés innovants et acteurs publics puissent mieux travailler ensemble.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Innovation - recherche et développement

Service public

Smart city