Développement durable

La création d’un parc naturel urbain en 4 points clés

Publié le 14/11/2019 • Par Jean-Claude Christophe • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Julien Mignot

La création d'un parc naturel urbain (PNU) vise à préserver et à valoriser des espaces naturels, agricoles et aquatiques en milieu urbain. Il s'agit d'une démarche de développement durable d'un territoire, basée à la fois sur les richesses patrimoniales des quartiers et sur une collaboration étroite entre les acteurs locaux.

Développement durable

Urbanisme - aménagement