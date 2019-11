« Passage en force » pour le recrutement de contractuels sur emplois permanents

Conseil commun de la fonction publique

Publié le 14/11/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Des syndicats de la fonction publique dénoncent le "passage en force" du gouvernement sur la procédure de recrutement de contractuels pour occuper des emplois permanents. Le projet de décret a été examiné jeudi 14 novembre, au Conseil commun de la fonction publique, malgré l'absence de syndicats participant à des actions impactant les trois versants.

Le gouvernement n’a pas bouleversé son emploi du temps. Malgré la demande de sept syndicats du secteur (CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, Solidaires et Unsa) de le reporter en raison de la tenue, dans le même temps, d’actions impactant les trois versants, le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) s’est tenu le 14 novembre. Mais partiellement.

Au menu du CCFP, les projets de textes « organisant la fuite des fonctionnaires »

« Quelles que soient les orientations et la composition des pouvoirs exécutifs en place depuis des années, c’est la règle –respectueuse des engagements de chacune et de chacun –qui a prévalu jusqu’à présent », observent CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP dans un communiqué. Qui ont donc décidé de ne pas siéger aux côtés de la CFDT et de ...

