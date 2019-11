Les comptes consolidés des collectivités locales : quelles disparités régionales ?

Finances locales

La direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié son bulletin d’information statistique, consacré à la situation financière des collectivités locales en 2019. En étudiant la consolidation des comptes des budgets principaux et annexes de l'ensemble des collectivités, y compris les syndicats, les experts de la DGCL décryptent l'évolution des disparités territoriales.

Cette étude de la DGCL montre que :

– Entre 2014 et 2018, la situation financière des collectivités locales s’est homogénéisée d’une région à l’autre. Par exemple, l’épargne brute des collectivités a augmenté dans les régions où elle était faible en 2014 et diminué dans les régions où elle était forte. De même pour l’endettement.

– La façon de financer l’investissement des collectivités reste en revanche très différente d’une région à l’autre et il n’y a pas de tendance à l’homogénéisation.

– Il n’y a pas de différence nette entre l’évolution des finances des collectivités situées dans les régions qui ont fusionné en 2015 et l’évolution de celles situées dans les autres régions de province.

– Si on se limite aux comptes des régions, la situation financière des régions qui ont fusionné a évolué légèrement plus favorablement que celle des autres régions de province.

Ce travail s’appuie sur la consolidation des comptes des budgets principaux et annexes de l’ensemble des collectivités, y compris les syndicats, effectué par la DGCL à partir des comptes de gestion produits par la DGFiP.