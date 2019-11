Les mobilités douces et les transports collectifs en hausse en Ile-de-France

Selon les premiers résultats de la dernière Enquête Globale Transport réalisée de 2018 à 2022 en Ile-de-France, les Franciliens délaissent peu à peu la voiture au profit de la marche, du vélo et des transports en commun.

Les Franciliens marchent de plus en plus, se déplacent beaucoup plus à vélo et empruntent davantage les transports en commun. Tels sont les premiers enseignements de la nouvelle édition de l’Enquête Globale Transport pilotée par Ile-de-France Mobilités portant sur 3 000 ménages, soit 7 000 franciliens interrogés entre janvier 2018 et juin 2019. « Les premiers résultats montrent que la fréquentation des transports en commun, ainsi que l’utilisation des mobilités douces, comme le vélo et la marche, augmentent significativement. Dans le même temps, le recours à la voiture individuelle diminue », résume Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités. D’un point de vue général, le nombre de déplacements (43 millions) est en hausse (+5%), du, en partie, à ...