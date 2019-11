Ouverture des données : la marche est trop haute pour les petites collectivités

Données ouvertes

Publié le 14/11/2019 • Par Romain Mazon • dans : France

Trois ans après la loi pour une République numérique qui rendait obligatoire l'ouverture des données publiques pour les administrations en général et les collectivités en particulier, où en est l'open data ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Trois ans après la loi pour une République numérique qui obligeait toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants à ouvrir leurs données publiques, un an après l’entrée en vigueur de cette obligation, le 7 octobre 2018, où en est l’open data dans le secteur public local ?

Il avance, nous apprend l’Observatoire open data des territoires, développé par l’association Open data France, avec une multiplication par plus de quatre depuis 2016 du nombre de collectivités ouvrant leurs données, et même par six si l’on envisage tous les acteurs locaux, tels les CCAS.

Mais l’on reste loin du compte, la loi concernant plus de 4 500 structures. Plongée dans les datas de l’Observatoire open data en 4 infographies.

Le nombre de collectivités ouvrant leurs données augmente, mais reste loin du compte

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Une répartition homogènes des collectivités qui ouvrent leurs données

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Les petites strates de collectivités sont à la peine pour ouvrir leurs données

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

La fréquence de mise à jour des données, un défi lointain

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Les datas de l’opendata en une infographie

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Cet article est en relation avec les dossiers