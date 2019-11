Nice lance une vaste enquête nationale sur les polices municipales

Sécurité

Publié le 13/11/2019 • Par Caroline Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La ville lance une consultation nationale des maires, agents de police et citoyens pour recueillir leur point de vue sur les questions de sécurité. Une initiative que la municipalité inscrit dans le cadre du livre blanc sur la sécurité intérieure.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La ville de Nice serait-elle en train de revendiquer le porte-parolat des territoires sur la sécurité ? C’est l’impression que peut laisser le lancement ces jours-ci par la ville, (et non par la commission consultative des polices municipales, que son maire, Christian Estrosi préside), d’une vaste enquête nationale sur les polices municipales. Une initiative supplémentaire de la ville qui expérimente et recherche à tout-va autour de la thématique de la sécurité.

« Nous avons souhaité apporter notre contribution pleine et entière à l’élaboration du futur livre blanc sur la sécurité intérieure, annoncé par le ministre de l’Intérieur », explique-t-on à la ville, où l’on veut « porter jusqu’aux plus hauts sommets de l’Etat la voix des territoires, particulièrement celle des acteurs locaux de la sécurité ».

La démarche renvoie à la consultation nationale lancée en octobre par le ministère de l’Intérieur en vue du Livre blanc sur la sécurité intérieure prévu pour 2020.

Livre blanc : Christophe Castaner donne le coup d’envoi de la consultation

Nice considère que les questions de sécurité sont « plus que jamais au cœur des sujets du quotidien » dont l’un des ...