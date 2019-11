Accueil

Non classé

Non classé Le support papier toujours plébiscité pour s’informer

Le support papier toujours plébiscité pour s’informer

Publié le 15/11/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Magazine GRAND CHALON

Le papier reste le support le plus apprécié par les citoyens pour s’informer sur la vie locale. Distribué de différentes manières, il permet de toucher un maximum de personnes et de tenir compte des enjeux économiques et écologiques actuels.