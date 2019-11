« Il faut voir la ville avec un œil de vieux » – Jérôme Guedj

[ENTRETIEN] Grand âge

Publié le 21/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le socialiste Jérôme Guedj a été président du conseil départemental de l'Essonne de 2011 à 2015. Sous son impulsion, le département a lancé, en 2012, le « service public essonnien du grand âge », pour construire et gérer des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics. Il nous rappelle que la crise qui guette en matière de grand âge est grave.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le socialiste Jérôme Guedj a été député de 2012 à 2014 et président du conseil départemental de l’Essonne de 2011 à 2015. Sous son impulsion, le département a lancé, en 2012, un programme unique en France, le « service public essonnien du grand âge », afin de construire et de gérer des Ehpad publics. Auteur, en 2013, de « Plaidoyer pour les vieux » (éd. Jean-Claude Gawsewitch), cet énarque de 47 ans, issu de l’inspection générale des affaires sociales, n’a jamais abandonné un dossier pourtant boudé par nombre d’élus : le vieillissement.

La crise qui guette est grave, alerte aujourd’hui le consultant, coanimateur du think tank Matières grises et enseignant à Sciences-po. Tout en invitant les maires à être les « ensembliers » d’une politique de l’âge transversale. Vite. Il va d’ailleurs rejoindre le conseil scientifique que l’Association des petites villes de France va lancer.

Qui sont les « vieux » pour qui vous plaidez ?

Vous, moi, demain ? Mais le déni intime de chacun face à l’âge s’est longtemps doublé d?un déni collectif. Il a fallu la canicule de 2003 pour faire surgir le débat public sur le grand âge. Aujourd’hui, il est impératif d?anticiper pour éviter une grave crise du vieillissement. L’année 2030 sera celle des 85 ans des tout premiers baby-boomers. Nous vivons un moment historique où quatre générations cohabitent et la massification du vieillissement va être triple : retraités actifs en bonne santé, personnes âgées fragiles et personnes âgées dépendantes.

Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. Ayons aussi à l’esprit que la génération qui vient avait 20 ans en mai 68, c’est la génération à la fois de la société de consommation et de la conquête de l’autonomie. Or la transition démographique demeure