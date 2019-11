État de l’environnement en France : une amélioration qui cache des disparités

Bilan

Piloté par le CGDD, le bilan de l'état de santé de l’environnement français vient d'être publié. Comportant de nombreux focus thématiques (air, eau, biodiversité, sols…), il propose aussi une approche de l'empreinte française sur la planète et les évolutions pour concilier conditions de vie et respect de l'environnement. Cet état sera désormais en ligne et mis à jour en continue… Décryptage.

