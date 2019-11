Le gouvernement va s’attaquer au millefeuille du Grand Paris

Décentralisation

Publié le 12/11/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le ministre des collectivités Sébastien Lecornu a été dépêché pour mettre de l’ordre dans les institutions de la région-capitale. Il devrait présenter plusieurs scenarii après les scrutins du printemps.

A l’arrêt depuis près de deux ans, le chantier des institutions du Grand Paris va être relancé après les élections municipales et intercommunales. Le projet de loi « 3 D », comme différenciation, décentralisation et déconcentration, comportera un titre métropolitain et un chapitre spécifique consacré au Grand Paris. C’est ce qu’a indiqué le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu à l’occasion d’un point-presse consacré, ce 12 novembre 2019, à son projet de loi Engagement et proximité. « Je souhaite que l’on puisse bouger », a-t-il jugé. Et le ministre de préciser : « Au moment où je vous parle, je serai celui qui s’occupera de la métropole du Grand Paris ».

Guerre de chapelle

Sébastien Lecornu soumettra à une concertation plusieurs scenarii « entre le lendemain des municipales et l’été ». Le ministre n’ignore rien de l’ampleur de sa tâche. « Si madame Pécresse était d’accord avec monsieur Ollier, si ce dernier était lui-même en entente avec messieurs Bédier et Devedjian et si tous étaient en harmonie avec madame Hidalgo, cela ferait longtemps que cette réforme serait faite », a-t-il lâché à propos de l’organisation de l’Ile-de-France. Un territoire qui outre une région, des départements et des communes, comporte aussi des établissements publics territoriaux, des intercommunalités classiques, une métropole et pléthore de grands syndicats intercommunaux.