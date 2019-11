Grâce au nouveau centre de tri, le traitement est amélioré tout en diminuant les coûts

Déchets

Publié le 28/11/2019 • Par Hélène Huteau • dans : France, Innovations et Territoires

La nouvelle usine du Syndicat mixte du département de l'Oise est une véritable vitrine technologique. Son but : augmenter l’efficacité du tri et baisser les prix de revient.

Chiffres-clés Investissement : 38 M€ financés à 34 % par l’Ademe, l’éco-organisme Citéo et le Feder.

38 M€ financés à 34 % par l’Ademe, l’éco-organisme Citéo et le Feder. Contrat : Marché global de performance (construction, maintenance et exploitation) attribué à Paprec Group pour plus de 51 M€.

C’est à Villers-Saint-Paul, dans l’Oise, qu’a été inauguré le 14 juin dernier le plus grand centre de tri de France. Avec une capacité de 60 000 tonnes par an, le Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO) peut recevoir les déchets issus du tri de tout le département, et même au-delà. Surtout, cette capacité inédite lui permet de mettre en œuvre les technologies les plus modernes et efficaces à un prix de revient très compétitif.

Grâce à une meilleure qualité de tri, le syndicat obtient de meilleurs soutiens des éco-organismes et commercialise aussi mieux ses matières recyclables. Le directeur général des services du SMDO, Gilles Choquer, annonce un coût de traitement de 116,50 euros par tonne, avec subventions, contre 140 à 145 euros par tonne dans le centre de tri précédent ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers