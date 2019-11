La culture d’entreprise, c’est aussi dans la territoriale !

Management

Basée sur des valeurs, des méthodes de travail, des pratiques et des rites, la culture dite « commune » est à la fois un repère auquel les agents peuvent se rattacher et un facteur d’engagement. Elle joue un rôle important dans le bon fonctionnement des organisations.

La culture d’entreprise est en quelque sorte le « style » d’une organisation. Un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements qui facilitent son fonctionnement, la caractérise et est partagé par la plupart des salariés. Dans la fonction publique territoriale, on utilise plus volontiers l’expression « culture partagée » ou « culture commune » pour définir l’identité d’une collectivité. Fruit de l’histoire et des missions, du projet porté par les élus, de valeurs, de méthodes de travail et de pratiques managériales, la culture d’entreprise donne de la cohérence à l’action et la justifie, en même temps qu’elle lui donne un cap.

Si, pendant longtemps, le sens du service public a pu suffire à la nourrir, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « Face à la complexité des problématiques territoriales, il nous faut inventer autre chose qu’un fonctionnement normé et hiérarchisé, en repensant nos modes de management », estime Aissia Kerkoub-Türk, directrice générale adjointe des services d’Annemasse (700 agents, 35 200 hab., Haute-Savoie). Cette ville s’est dotée d’un référentiel managérial basé sur sept principes visant à « coproduire, agir en transparence, partir du besoin, expérimenter, donner à chacun sa place selon ses compétences, prendre du plaisir, développer de la bienveillance ». « Ce référentiel définit notre culture commune », indique Aissia Kerkoub-Türk. Les encadrants ont tous été formés au ...

