France A La Station, embarquement destination coworking et création

Publié le 22/11/2019 • Par Géraldine Langlois • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

C. Malheiros / vue d'architecte

La gare de Saint-Omer, devenue en plus un tiers-lieu offrant fab labs et espaces de travail partagé et de mobilité, a rouvert, trois ans après son rachat par l’agglo.

