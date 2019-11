Marchés publics : insérer des critères de sélection environnementaux ou sociaux

commande publique

Publié le 13/11/2019

L'insertion de paramètres environnementaux ou sociaux parmi les critères de sélection est le signe d'un important changement d'approche de la part de l'acheteur public. Le lien entre les critères d'attribution déterminés par l'acheteur public et l'objet du marché est présumé. Mais cette présomption n'est pas générale, le lien étant contrôlé par le juge.

L’insertion de paramètres environnementaux ou sociaux parmi les critères de sélection est le signe le plus visible d’un important changement d’approche. L’acheteur public est invité à raisonner à la fois plus largement et plus loin : plus largement, car la réflexion peut porter sur des objectifs sortant du seul spectre de l’avantage économique, et plus loin, en dépassant le court terme pour réfléchir à plus long terme et en s’intéressant non seulement à l’après-achat, mais aussi à l’avant (1).

Connaître les évolutions juridiques en la matière

Dès 1988, dans l’arrêt « Beentjes » (2), la Cour de justice des communautés européennes avait jugé qu’édicter une condition d’emploi de chômeurs de longue durée était compatible avec le ...

