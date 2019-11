Etes-vous pour la hausse du plafond des indemnités des maires de petites communes ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 18/11/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : êtes-vous pour la hausse du plafond des indemnités des maires de petites communes ?

Les territoriaux se lèvent tous pour les « petits » maires. A une très large majorité, ils plébiscitent la hausse du plafond des indemnités des premiers magistrats des petites communes. Selon la version initiale du projet de loi « Lecornu », l’augmentation serait de l’ordre de 150 % dans les municipalités de moins de 499 habitants et de 50 % entre 500 et 999 habitants. Une évolution qu’assume le ministre chargé des Collectivités. « Il faut donner aux élus de nouveaux droits pour simplifier leur quotidien et attirer d’autres personnes à l’engagement local », jugeait dans nos colonnes Sébastien Lecornu avant le début de l’examen du texte, citant aussi « la prise en charge, pour les jeunes parents, des frais de garde pendant les réunions des conseils municipaux ».