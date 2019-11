Erasmus+ : accélérateur de coopération européenne pour les collectivités

Publié le 13/11/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Face aux défis des politiques publiques en matière d’emploi, d’environnement, de numérique, de citoyenneté active et d’inclusion, les collectivités peuvent faire appel au programme européen Erasmus + pour favoriser l’accès à des formations et développer des projets de coopération avec leurs homologues en Europe.

Erasmus + permet aux collectivités de toute taille de trouver des solutions concrètes pour mettre en œuvre les politiques publiques. Le programme donne l’occasion aux agents de la fonction publique et aux membres des associations d’acquérir des compétences et d’observer des méthodes : accompagnement des personnes âgées en Allemagne, gestion de l’accueil des migrants en Grèce, insertion des personnes en situation de handicap dans le travail en Espagne… La Coordination Eau Ile-de-France travaille avec des partenaires slovaques et anglais pour construire un réseau européen d’experts citoyens dans le domaine de l’eau et du risque climatique. L’association Solidarité paysans, mène un projet Erasmus + pour former ses agents à l’accompagnement des agriculteurs en difficulté en lien avec leurs homologues en Allemagne, en Autriche et en Belgique.

Autre exemple avec la ville de Billère (Pyrénées- Atlantiques, 14 000 habitants) qui a travaillé sur un projet avec les villes de Saillans (Drôme), Silvi (Italie), Gulbene (Lettonie) et Istiea-Aedipsos (Grèce) entre 2016 et 2018 pour favoriser la participation citoyenne et notamment la mise en place d’un budget participatif.

« Grâce à Erasmus + nous avons pu monter un projet sur la participation citoyenne inclusive et convaincre nos élus d’y participer », explique Céline Garlenq, responsable du service innovation sociale de la ville de Billère. « Les actions ont permis de mettre en place un cycle de rencontres entre agents, élus et associatifs dans et avec les organisations partenaires, avec des déplacements pour échanger et travailler à la mise en place d’un budget participatif au sein de la commune. Chaque acteur du projet à son niveau a pu participer soit à une rencontre, soit à une formation », précise-t-elle.

Les collectivités peuvent ainsi trouver des solutions concrètes et soutenir le tissu associatif local et les acteurs de l’économie sociale et solidaire grâce aux subventions Erasmus +. Avec un budget de plus de 15 millions d’euros prévu en 2020 pour financer les projets Erasmus + pour l’inclusion et l’économie sociale et solidaire, les collectivités peuvent répondre à l’appel à projets 2020 publié le 5 novembre 2019 (date limite de dépôt des candidatures : 5 février pour les projets de mobilité, 24 février pour les projets de partenariat).

Consultez aussi les outils de l’Agence Erasmus + :

Plus d’informations sur les opportunités du programme Erasmus+ : http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-des-adultes

Participez aux sessions de questions/réponses organisées par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation : http://www.agence-erasmus.fr/page/financement-programme-adultes.php

Pour être accompagné, contactez un des développeurs Erasmus+ disponibles sur l’ensemble du territoire : http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeurs

Découvrir des projets et chercher des partenaires en Europe sur la plateforme EPALE de la Commission européenne : https://epale.ec.europa.eu/fr

