Incendies de lieux culturels : « une question que personne n’ose affronter »

Publié le 12/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Qu'est-ce qui pousse des jeunes à incendier un équipement culturel ? La question se pose à nouveau après la destruction du chapiteau de la Compagnie des contraires à Chanteloup-les-Vignes, dans la nuit du 2 au 3 novembre. Denis Merklen, sociologue et professeur des universités, explique pourquoi, à chaque fois, la réponse de l'Etat et des élus n'est pas pertinente.

L’incendie volontaire de l’Arche, le chapiteau circassien de la Compagnie des contraires installée à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), est loin d’être un cas d’espèce. Dans le secteur des bibliothèques, Denis Merklen, professeur des universités (Sorbonne nouvelle), et auteur de l’ouvrage « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? » (1), a recensé, entre 1996 et 2013, 70 incendies, dont il a cherché la signification sociologique. Depuis, la liste a continué de s’allonger. Prendre pour cible des équipements culturels reste incompréhensible pour les élus et l’Etat. Pour Denis Merklen, leur réaction est contreproductive.

Comme avez-vous analysé l’incendie de l’Arche à Chanteloup-les-Vignes ?

J’ai trouvé un certain nombre de points ...

