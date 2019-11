L’intervention sociale en commissariat se dote d’un observatoire

Aide aux victimes

Publié le 12/11/2019 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La présidente de l’Association nationale d’intervention sociale en commissariat et gendarmerie (ANISCG), Pascale Dubois, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, ont acté le 8 novembre la création d'un Observatoire destiné à ces 271 travailleurs sociaux qui travaillent au côté des forces de l'ordre.

Se doter d’outils fiables afin de dresser un état des lieux précis et établir des préconisations. C’est l’objectif que s’est fixée l’Association nationale d’intervention sociale en commissariat et gendarmerie (ANISCG) en annonçant la création d’un observatoire national, vendredi 8 novembre.

L’instance, qui sera composée des directions centrales de la police et de la gendarmerie, de la Préfecture de police de Paris mais aussi de l’association France Victimes, du Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) ou encore de l’Assemblée des départements de France (ADF), permettra aussi d’asseoir le rôle de cette profession encore largement méconnue qui travaille auprès des victimes et des publics en difficultés psycho-sociales.

« Installer des intervenants ...