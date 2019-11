Administration

Publié le 12/11/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le mandat des administrateurs, titulaires et suppléants, siégeant au conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, en cours à la date de publication de cet arrêté, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.