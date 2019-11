PLF 2020 : toutes les mesures « collectivités » décryptées à Dijon

Evénement

Publié le 12/11/2019 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Le projet de loi de finances pour 2020 rebat les cartes financières des collectivités. Présentation, explications, analyses et commentaires du prochain PLF et de la réforme fiscale le 10 décembre à la Métropole de Dijon. Inscription gratuite ici

Chiffres-clés Informations pratiques - Date : mardi 10 décembre de 8h45 à 13h30 - Adresse : Salle de conseil métropolitain Heudelet de Dijon Métropole, 40 avenue du drapeau, 21000 Dijon - Participation gratuite, dans la limite des places disponibles – inscription ici avec le code CFCE19 et programme ici.

Après la présentation du PLF à Paris le 22 octobre dernier, la Gazette fait le déplacement à Dijon pour présenter, analyser et commenter le projet de loi de finances pour 2020. Lors de l’événement, animé par le Club Finances, il sera bien sûr surtout question de la réforme fiscale, actuellement en cours d’examen à l’Assemblée.

A quelques mois des élections municipales, l’enjeu autour de la composition du panier de ressources fiscales mis à disposition des collectivités est en effet devenu primordial pour les élus locaux, mais également pour les agents publics territoriaux dont les missions dépendront de l’articulation et la dynamique des recettes perçues.

Comment les collectivités peuvent-elles s’adapter à cette nouvelle donne ? Quelle politique fiscale pour quelles conséquences financières ? Quel pilotage financier privilégier ? Quelles dispositions complémentaires pour les collectivités dans ce PLF ?

Décryptage et commentaire

Découvrez les grands équilibres du projet de loi de finances 2020, les mesures fiscales proposées, l’évolution des dotations de l’Etat et des mécanismes de péréquation analysés par François Saint-Martin, directeur secteur public chez KPMG, lors de notre prochaine rencontre d’actualité, le 10 décembre à Dijon.

En partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne-BPCE et avec le soutien de la Métropole de Dijon et de l’Afigese, l’événement, qui aura lieu au siège de la Métropole de Dijon donnera l’occasion de commenter ces mesures avec Patrice Raymond, maître de conférence en droit public à l’Université de Bourgogne, Bruno Bethenod, maire d’Arceau et Président de l’association des maires ruraux de Côte-d’Or, des praticiens et des élus locaux finances.

Cette manifestation, est ouverte à tous, les élus, les cadres et professionnels des finances locales, de la gestion, de l’évaluation, du pilotage, etc.

La matinée animée par Cédric Néau, chef de service Finances de la Gazette des communes, responsable du Club finances.

Décryptage du PLF 2020 par KPMG

Analyse et commentaires d’experts finances et de territoriaux

Témoignages de praticiens et élus locaux

Programme indicatif 8h45 : accueil 9h : accueil par François Rebsamen, président de Dijon Métropole ou son représentant. 9h15 : présentation du PLF 2020 par François Saint-Martin, directeur secteur public de KPMG. 10h00 : pause 10h15 : commentaires et analyse critique des dispositions du PLF concernant les collectivités par François Saint-Martin, directeur secteur public de KPMG. 11h00 : Les relations financières entre l’Etat et les collectivités par Patrice Raymond, maître de conférence en droit public à l’Université de Bourgogne 11h30 : Table ronde : « Réforme fiscale : quelles conséquences financières pour les collectivités ? » Avec Bruno Bethenod, maire d’Arceau et Président de l’association des maires ruraux de Côte-d’Or, Michel Lenoir, maire de Saint-Julien, Luc Baudry* maire de Courtivron, Pascal Grappin, maire de Villebichot Conseiller régional de Bourgogne Vice-président de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin -Nuits-Saint-Georges, un représentant de la Dijon Métropole. 12h30 : cocktail de fin d’événement jusqu’à 13h30. *sous-réserve