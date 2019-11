Associées à La Poste, les Landes étoffent leur offre de services aux personnes âgées

Social

Le conseil départemental des Landes et La Poste ont créé une société d’économie mixte qui propose des services aux personnes âgées.

Les départements sont les chefs de file de la prévention de la dépendance. Celui des Landes a mis en place un système de téléalarme dès 1986, et s’est rapproché du groupe La Poste pour élargir et moderniser son offre de services à domicile destinés aux personnes âgées ou handicapées. « Nous voulions rester dans un esprit de service public et le choix de La Poste nous apportait cette garantie », explique Francis Lacoste, directeur de la solidarité au conseil départemental.

Salariés volontaires

Après deux ans d’expérimentation des prestations auprès de 40 bénéficiaires, les deux partenaires ont créé XL Autonomie, une société détenue à parts égales, qui commercialise l’offre « Vivre à domicile » par délégation de service public depuis mars 2019. « Les prestations que nous proposons répondent ...

