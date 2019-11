Un nouveau bois accessible aux Franciliens

La Région Ile-de-France a voté en commission permanente une subvention de 9 millions d’euros pour l’achat du Bois Saint-Martin.

La Région Ile-de-France investit à hauteur de 9 millions d’euros pour l’acquisition du Bois Saint-Martin, situé sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans l’optique de rendre une partie accessible au public.

Suite à l’adoption du Plan vert en 2017, dont l’objectif est de créer et d’ouvrir au public 500 hectares d’espaces verts en Ile-de-France d’ici 2021, ont été déclinés toute une série de projets. « Le projet du Bois Saint-Martin est un peu emblématique, quasi iconique », commente Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président à la région Ile-de-France en charge du développement durable. En effet, il s’agit de 280 hectares d’espaces verts entièrement privés et fermés aujourd’hui dans un secteur carencé et dense.

La plupart du terrain se situe sur la commune de ...