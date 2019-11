Agence nationale de la cohésion des territoires : le futur directeur démine le terrain

Ingenierie

Publié le 08/11/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le futur directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Yves Le Breton, était auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale les 6 et 7 novembre. L'occasion pour les parlementaires d'exprimer leurs inquiétudes concernant les moyens, l'organisation, le périmètre d'intervention.

« Depuis que j’ai été nommé, tout le monde me dit « félicitations et bon courage », plaisantait Yves le Breton, le 6 novembre lors de son audition devant les sénateurs. L’ancien préfet des Côtes d’Armor, nommé commissaire général à l’égalité des territoires par décret du 21 octobre, et qui a pris ses fonctions le 28 octobre, était auditionné par le Sénat et l’Assemblée nationale le 6 et 7 novembre, comme le prévoit la loi organique du 22 juillet 2019 relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Yves Le Breton nommé Commissaire général à l’égalité des territoires

Il est appelé à devenir le premier directeur de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, qui ...

