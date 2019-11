Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 1er au 8 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Sorties de route – Une chute libre ! Selon un rapport établi par le Forum économique mondial, la France a dégringolé de la première à la 18e place au classement de l’état des routes dans le monde entre 2012 et 2019 ! Cité par Le Figaro, ce rapport fait état de la vétusté des routes non concédées – en particulier les routes nationales – et relève que la surface des chaussées est, en moyenne, renouvelée tous les 20 à 25 ans [lire aussi notre article]. Selon l’article du quotidien, 62% des chaussées nationales seront ainsi dans un état très dégradé si rien n’était entrepris d’ici 2037. Pour expliquer un tel état des lieux, le manque de moyens financiers consacrés à la voirie est un des premiers arguments avancés.

Micromobilité et grands bouleversements – A partir d’une observation effectuée rue de Rivoli à Paris, un article des Echos présente les chamboulements qu’apportent les micromobilités. Ces nouveaux usages (gyropodes, trottinettes, vélos – que ces deux derniers soient électriques ou non) ont pris de court les collectivités, désormais contraintes de s’adapter. L’article présente ainsi les ajustements juridiques que ces engins ont provoqués et comment les pouvoirs publics doivent réaménager les villes pour leur laisser plus de place. Quant au free-floating [lire aussi notre article], il serait finalement marginal par rapport aux investissements personnels des particuliers pour acquérir un de ces engins et face aux services proposés par les collectivités elles-mêmes.

RGE – Alors que la nouvelle mouture du label RGE devrait être annoncée la semaine prochaine, le site Batiactu a pu en obtenir les grandes lignes auprès de la secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon lors du salon Batimat. L’idée de cette nouvelle version est de distinguer les artisans qui travaillent bien et les fraudeurs en durcissant notamment ses conditions d’obtention. Les contours de ce label nouvelle formule ont notamment été discutés avec Qualibat, l’organisme de qualification et de certification.

Substitution – Annoncé depuis longtemps, le mouvement social du 5 décembre ne surprendra personne, à commencer par la RATP. Selon Le Parisien, la régie francilienne a lancé un appel à candidatures auprès des sociétés proposant des services de mobilités (VTC, covoiturage, véhicules en free-floating, autopartage) et hors mobilité (hôtels, transports de bagages…) pour « compléter la proposition de services de la RATP en plus des itinéraires de substitution ». Le partenariat proposé devrait couvrir quatre mois puisque le mouvement est déclaré « illimité ».

Habitat indigne – Un an après le drame de la rue d’Aubagne à Marseille [lire aussi notre article], la Fondation Abbé-Pierre a publié un rapport alarmant sur l’état du logement en France et de l’habitat indigne. Dans un communiqué, l’association affirme vouloir faire de cette question un enjeu des prochaines municipales à Marseille en demandant notamment aux candidats de « placer l’habitat comme priorité », de « produire massivement du logement accessible » ou de « lancer un grand plan de lutte contre l’habitat indigne ».

RGPD – Comme elle le révèle sur son site Internet, la Cnil a signé un partenariat avec l’Association des maires de France (AMF) et des présidents d’intercommunalités pour soutenir les petites communes et intercos dans leurs démarches de mise en conformité au RGPD [lire aussi notre article]. Ce partenariat, qui s’étend de 2019 à 2022, doit permettre une plus grande sensibilisation et un meilleur accompagnement des communes pour qu’elles se conforment à cette obligation légale. Pour rappel, selon la Cnil, 60% des communes n’avaient toujours pas désigné leur délégué à la protection des données en octobre dernier.

Et aussi…

L’entreprise Engie Plus a été retenue par la métropole lyonnaise pour être le délégataire du réseau de chaleur urbain de quatre communes du nord de l’agglomération et du 4e arrondissement de la ville [Environnement magazine] ;

En Ile-de-France, les collégiens qui effectueront leur stage de 3e en entreprise pourront se faire rembourser le Pass Navigo hebdomadaire [Le Parisien] ;

La métropole rennaise a vidé une partie du fleuve la Vilaine pour rénover une digue [20 Minutes].